"الشرعية" توافق على مقترح أممي بشأن الحديدة والرواتب

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أن #الحكومة_اليمنية تؤيد مقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بشأن انسحاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من #الحديدة وآلية تسليم الموارد وصرف رواتب موظفي الدولة.

وأوضح #المخلافي في تغريدة له على حسابه في "تويتر" أن البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة أصدرت بياناً بالموافقة الرسمية على مقترحات #ولد_الشيخ_أحمد هذه للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

يذكر أن هذه المقترحات رفصها الانقلابيون، حيث رفص وفد المفاوضين عن #الحوثي والمخلوع #صالح الالتقاء بالمبعوث الأممي ومناقشة هذه المقترحات أثناء زيارته الأخيرة لصنعاء، وطالبوا بدفع مرتبات الموظفين من دون مقابل.

كما اتهم #الانقلابيون الأمم المتحدة بالتواطؤ مع الحكومة الشرعية في قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر/أيلول الماضي.