الحكومة اليمنية تعلن قطع العلاقات مع قطر

أعلنت الحكومة اليمنية #قطع_العلاقات_مع_قطر، متهمة الدوحة بدعم الجماعات المتطرفة في اليمن، ما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية.

كا أشارت الحكومة إلى تأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة التحالف العربي بإنهاء مشاركة القوات القطرية، لافتة إلى أنها على ثقة بأن "الأشقاء في التحالف سيستمرون في بذل جهودهم كافة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني، واستعادة سيادة الدولة اليمنية من الانقلابيين والاستمرار في محاربة الإرهاب على كافة الأراضي اليمنية".

وأفادت قيادة تحالف دعم الشرعية في #اليمن أنها قررت إنهاء مشاركة قطر في التحالف، بسبب ممارساتها التي تعزز #الإرهاب، ودعمها تنظيماته في اليمن، ومنها القاعدة و"داعش"، وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية في اليمن، مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب، وذلك وفق بيان صدر عن قيادة التحالف صباح الاثنين.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت، في وقت سابق الاثنين، قطع العلاقات مع قطر.