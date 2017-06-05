اليمن.. توقعات بارتفاع إصابات الكوليرا إلى 130 ألفاً

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسيف، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء #الكوليرا ارتفع في #اليمن إلى 656 حالة، منذ 27 نيسان/أبريل الماضي.

وأوضحت المنظمة، في حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها سجلت أكثر من 82307 حالة اشتباه بالكوليرا و656 حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء في 19 محافظة يمنية.

وقال المتحدث باسم يونيسيف في جنيف، كريستوف بوليراك، إنه تم الإبلاغ عن 70 ألف حالة كوليرا و600 حالة وفاة خلال شهر واحد، متوقعاً أن تصل أعداد حالات الإصابة إلى 130 ألفاً في الأسبوعين القادمين.

كما أشار بوليراك إلى أن عدداً لا يحصى من الأطفال في اليمن يموتون بصمت جراء أسباب يمكن بسهولة الوقاية منها وعلاجها، مثل الكوليرا والإسهال وسوء التغذية.