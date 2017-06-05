قصف عنيف وعشوائي من الانقلابيين على شرق وشمال تعز

شنت مليشيات #الحوثي والمخلوع صالح ليل الأحد-الاثنين قصفاً عنيفاً وعشوائياً بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، مستهدفة الأحياء السكنية شرق وشمال مدينة تعز.

وينطلق قصف #الانقلابيين من مواقع تمركزهم في الحوبان وتبة سوفتيل وتبة السلال والجعشاء، شرق مدينة تعز، ومن شارع الستين شمال المدينة.

وأفاد مصادر لقناة "العربية" من منطقة الحوبان أن الميليشيات الانقلابية حشدت تعزيزات عسكرية كبيرة، مكونة من عدد من الدبابات والمدفعية والآليات وعربات عسكرية تحمل على متنها العشرات من عناصر الميليشيات.

وتحاول الميليشيات استعادة المواقع التي فقدتها شرق #تعز خلال الأيام السابقة.