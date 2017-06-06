اليمن يقرر عدم استكمال التصفيات الآسيوية في قطر

أكدت مصادر كروية يمنية أن اتحاد كرة القدم اليمني، قرر التوقف عن لعب أي مباريات رسمية أو ودية على الملاعب القطرية، وكذا عدم إقامة أي معسكرات تحضيرية للمنتخبات اليمنية على أرض #الدوحة.

وكان المنتخب اليمني الأول لكرة القدم قد أقام معسكرا تحضيريا في العاصمة القطرية خلال مارس الماضي، واختار الدوحة لخوض المباريات المصنفة باعتبارها داخل ملعبه ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم آسيا المقرر أن تستضيفها الإمارات في 2019، وذلك بسبب الحظر المفروض من الفيفا على الملاعب اليمنية نتيجة الأوضاع في البلد.

وكان المنتخب اليمني قد خاض على أرض الدوحة يوم 29 مارس الماضي الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في تصفيات كأس آسيا 2019، حيث تغلب على نظيره الطاجيكستاني بهدفين مقابل هدف.

وأكد مصدر رفيع في #اتحاد_كرة_القدم_اليمني لـ" العربية.نت"، أن الاتحاد سوف يتقدم بخطاب للاتحاد الآسيوي يتضمن طلبا بتغيير ملعب المنتخب اليمني في التصفيات الآسيوية إلى بلد آخر ربما يكون السعودية على الأرجح.

ويأتي ذلك التوجه منسجما مع القرار الذي اتخذته الحكومة اليمنية الشرعية بقطع كافة العلاقات مع دولة #قطر.