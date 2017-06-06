حزب المؤتمر الشعبي اليمني يؤيد قطع التحالف علاقاته بقطر

أعلن حزب #المؤتمر_الشعبي العام الداعم للشرعية اليمنية تأييده لقرار قيادة التحالف العربي التي تدعم الشرعية اليمنية بقطع علاقاته مع قطر.

وأصدر الحزب بيانا رفض فيه ممارسات النظام القطري غير المتوقعة وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية للحوثي، ودعمها للجماعات المتطرفة في #اليمن، وهو الموقف الذي يتناقض مع الأهداف السامية والمشروعة التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية.

نص البيان الذي أصدره الحزب:

"تابع حزب المؤتمر الشعبي العام الداعم للشرعية ممثلة بفخامة الرئيس الرمز عبد ربه منصور #هادي رئيس الجمهورية، حفظه الله ورعاه، باهتمام بالغ الخطوات التي اتخذتها قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن القاضية بإنهاء مشاركة القوات القطرية وقطع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع دولة قطر، وعليه فإننا في المؤتمر الشعبي العام نعلن تأييدنا الكامل للموقف المتخذ من قبل الحكومة بتأييد هذا الإجراء وقطع العلاقات السياسية مع دولة قطر بعد أن اتضح ممارسات النظام القطري غير المتوقعة وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية للحوثي، ودعمها للجماعات المتطرفة في اليمن، وهو الموقف الذي يتناقض مع الأهداف السامية والمشروعة التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية، ولهذا فإن المؤتمر الشعبي وكوادره وقواعده الشعبية ومختلف مكوناته يعتبر ممارسات النظام القطري بمثابة طعنة في خاصرة التحالف العربي بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.

كما يجدد المؤتمر الشعبي العام ثقته بمواقف الأشقاء في التحالف العربي ببذل المزيد من الجهود لاستعادة الدولة من قبل ثنائي الانقلاب لتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا اليمني ودعم #الشرعية واستعادة الدولة اليمنية والاستمرار في محاربة الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله ومسمياته.

كما يجدها فرصة للإشادة بجهود الأشقاء في التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وإسهام فاعل من دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الانقلاب #الحوثي وصالح، مؤكدين المضي قدماً نحو إنهاء الانقلاب وتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية".