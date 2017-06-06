ميليشيات الحوثي تعلن تضامنها مع قطر

أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية تضامنها الكامل مع دولة #قطر، مثمنة الدعم الذي حظيت به من جانب النظام القطري خلال الفترة الماضية.

وعبر رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة لجماعة الانقلاب الحوثية، محمد علي الحوثي، عن استنكاره لقرار عدد من الدول الخليجية والعربية مقاطعة قطر، وجميع الأعمال التي تستهدف الدوحة.

وأكد الحوثي في تغريدات له على " تويتر" استعداد جماعته التعاون مع قطر، التي قال إنهم عرفوها خلال الوساطة القطرية إبان الحروب الست التي خاضها الانقلابيون ضد الدولة والجيش اليمني بين 2004 و2010.

ومن جانبه، هاجم رئيس المجلس السياسي لجماعة #الحوثي، صالح الصماد، الذي يرأس أيضا ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" المشكل بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الذي يرأسه المخلوع صالح، دول التحالف.

وفي غضون ذلك، نقلت مواقع إخبارية يمنية عن شهود عيان بالعاصمة صنعاء، قيام عدد من الحوثيين بطبع صور الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، وعبارات التضامن مع قطر على زجاج سياراتهم.