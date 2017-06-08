اليمن.. ولد الشيخ يختار الأردن مقراً لبعثته الأممية

أفادت مصادر دبلوماسية بعودة مبعوث الأمم المتحدة إلى #اليمن، إسماعيل #ولد_الشيخ أحمد إلى المنطقة في إطار جولة مشاورات جديدة لبحث فرص التهدئة العسكرية واستئناف مفاوضات السلام اليمنية المتوقفة منذ آب/أغسطس العام الماضي.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية قد ذكرت أن ولد الشيخ أحمد يعتزم اتخاذ العاصمة الأردنية #عمّان، مقراً لمكتب المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن.

وكان القيادي في ميليشيات #الحوثي، رئيس ما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين، صالح الصماد، قد أعلن الثلاثاء، أن المبعوث الأممي ممنوع من العودة إلى #صنعاء، كما اتهمه بالتحيز.

وقال الصماد: "إذا اختارت الأمم المتحدة مبعوثاً جديداً فعليه أن يحترم إرادة الشعب اليمني".

ويأتي ذلك بعد أيام من زيارة قام بها ولد الشيخ إلى #صنعاء، وتعرض موكبه لإطلاق رصاص من قبل الحوثيين، وتم إفشال مهمته.