التحالف يشن غارات على معسكرات ومواقع الميليشيات بصنعاء

قصفت مقاتلات التحالف معسكر قوات الاحتياط في منطقة السواد في #صنعاء، كما جرى استهداف محيط دار الرئاسة وجبل النهدين، وفي #تعز شنت الميليشيات قصفاً بالمدافع والدبابات على أحياء شرق وجنوب المدينة، وتزامن قصف الأحياء مع مواجهات عنيفة في معسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان شرقي المدينة.

مقاتلات التحالف عاودت قصف مواقع ومعسكرات #ميليشيات_الحوثي و #صالح في صنعاء.

كما شن الطيران ثلاث غارات على منطقة المحاقر في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

شهود عيان ذكروا أن تحليق الطائرات في سماء صنعاء مستمر، وسط دوي انفجارات قوية سمعت في أرجاء المدينة جراء قصف مواقع الميليشيات.

وفي تعز شنت الميليشيات قصفاً بالمدافع والدبابات على أحياء شرق وجنوب المدينة، وتزامن قصف الأحياء مع مواجهات عنيفة في معسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان شرقي المدينة.

فيما جدد طيران #التحالف غارات على تعزيزات للمليشيات جنوب شرق مديرية موزع بمحافظة تعز وقتل 5 وجرح 7 من الميليشيات، وتم تدمير عربتين عسكريتين.

وفي #صعدة قتل أكثر من 20 من عناصر الميليشيات وجرح العشرات خلال مواجهات في مديرية باقم شمالي المحافظة، وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني صدت محاولة تسلل قامت بها الميليشيات على مناطق يسيطر على الجيش في محاذاة جبل شعير بمديرية باقم.