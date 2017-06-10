اليمن.. عملية عسكرية واسعة ضد الميليشيات جنوب تعز

أعلن #الجيش_اليمني انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير عدد من القرى التي تسيطر عليها #ميليشيات_الحوثي وصالح جنوب محافظة تعز.

مصادر عسكرية يمنية أوضحت أن اللواء 35 شرع بالتقدم في وقت مبكر من اليوم، بهدف بسط سيطرته على قرى الصلو والاقروض في المسراخ، والشقب في صبر الموادم جنوب #تعز.

معركة جديدة يطلقها الجيش اليمني من شأنها تضييق الخناق أكثر على الميليشيات في محافظة تعز.

فبعد المعارك العنيفة التي تخوضها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مختلف جبهات تعز، أعلن اللواء 35 اليوم إطلاق حملة واسعة لتحرير قرى الريف الجنوبي للمدينة.

مصادر عسكرية يمنية أكدت تقدم الجيش على أكثر من جبهة جنوب تعز تقع تحت سيطرة الميليشيات، أبرزها جبهات المسراخ وصبر الموادم.

القوات اليمنية شنت هجوماً عنيفاً ضد مواقع الانقلابيين في الصلوا والشقب والاقروض، وتمكنت حتى الآن من تحرير تبة الصالحين والمناطق المحيطة بها، كما تمكنت من السيطرة على تبة العسق.

كما أضافت المصادر أن اللواء 35 مدرع يعتزم استلام مواقع عسكرية هامة من المقاومة، أهمها موقع العروس في جبل صبر.

ميليشيات الحوثي وصالح في المقابل لجأت إلى تنفيذ عمليات قصف انتقامية ضد الأحياء السكنية في مدينة تعز مستخدمة المدفعية وصواريخ الكاتيوشا، مخلفة ضحايا في صفوف المدنيين بحسب ما أكدته مصادر طبية.