مقتل 25 وجرح العشرات من الميليشيات في جبهات ريف تعز

أعلن العقيد الركن منصور الحساني الناطق باسم الجيش الوطني في محافظة تعز اليمنية أن وحدات من #قوات_الشرعية نفذت منذ الساعات الأولى من صباح السبت عملية عسكرية ناجحة على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في عدة جبهات في ريف تعز، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 عنصرا وجرح العشرات من الميليشيات، كما تمكن خلالها من التقدم والسيطرة على العديد من المواقع الهامة والاستراتيجية في جبهات الشقب، والصو والضباب والكدحة غرب وجنوب #تعز.

وأوضح العقيد الحسان أن الجيش الوطني استعاد السيطرة على عدة مواقع في جبهة الشقب جنوب تعز وتتجه المعارك نحو منطقة حبور رغم حقول الألغام التي زرعتها الميليشيات في هذه الجبهة وتمثل عائقا كبيرا في عملية التقدم.

وفي جبهة الضباب غرب مدينة تعز شن الجيش الوطني هجوماً كبيراً في جبهة الضباب والعنين على مواقع الميليشيات تحت غطاء جوي كبير من طائرات التحالف وتمكن من استعادة السيطرة على مواقع التبة السوداء وتبة الخلوة وجبل الحرم وجبل المطار الشمالي والتقدم في قرية الخور وتبة النهاري القريبة من قرية الدبح وقد تكبد العدو أكثر من 9 قتلى وعدداً من الجرحى.

وفي جبهة الصلو جنوبا تمكنت قوات من اللواء 35 من استعادة السيطرة الكاملة على مديرية الصلو ودحر الميليشيات من مواقع الصيار والحود ومنطقة الشرف والوصول إلى مدرسة النجاح في نقيل الصلو وذلك بإسناد جوي كثيف من طائرات التحالف وتكبد العدو عدداً كبيراً من القتلى والجرحى وتدمير عدد من الآليات.

أما في جبهة الكدحة جنوب غرب تعز فقد استعادت قوات الشرعية السيطرة على ثلاثة مواقع جوار جبل القرون ويتم الآن نزع الألغام منها، والمعارك لازالت مستمرة، في حين شن #الجيش_الوطني هجوما متزامنا في جبهة الاقروض وتمكن من السيطرة على تبة المنارة ومنطقتي الشجرة والعسق.

وفي غضون ذلك نفذت مقاتلات التحالف العربي عدة ضربات ناجحة نتج عنها تدمير سيارة تحمل تعزيزات أسفل جبل المنعم غرب تعز وقتل جميع من عليها.

كما تم استهداف تعزيزات في نقيل الصلو نتج عنها تدمير عربة بي إم بي وسيارة تحمل مسلحين ومقتل من عليها. وقصف تجمعات ومخزن أغذية للميليشيات في وادي المجش بمديرية موزع غرب محافظة تعز أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير المخزن.