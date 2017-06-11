التحالف يشن غارات مكثفة على مواقع الميليشيات شرقي تعز

بعد مضي 24 ساعة على إنطلاق العملية العسكرية ( صقر الحالمة ) فجر السبت لقوات الشرعية اليمنية ضد الميليشيات الإنقلابية في جبهات ريف #تعز شهدت جبهات جنوب وشرق تعز معارك شرسة تحت غطاء جوي كثيف من طائرات التحالف العربي.



فقد شنت طائرات التحالف فجر الأحد أكثر من 15 غارة شرق المدينة، واستهدفت مواقع للميليشيات في تبة السوفيتيل ومعسكر قوات الأمن الخاصة

وأتت تلك الغارات المكثفة، بالتزامن مع محاولة الجيش اليمني والمقاومة اقتحام معسكر قوات الأمن الخاصة شرقي المدينة.

كما استهدفت مقاتلات التحالف دبابات الميليشيات في #تبة وفتيل وفي معسكر الأمن المركزي وفي جولة القصر الرئاسي. ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية من جهة وميليشيات الحوثي وصالح في محيط المعسكر.

في المقابل، نفذت الميليشيات قصفا عنيفا وعشوائيا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مستهدفة المدنيين والأحياء السكنية.

وكان #الجيش_اليمني تمكن، السبت، من السيطرة على عدة أماكن ونقاط جنوبي تعز.

وأعلن العقيد الركن منصور الحساني، الناطق باسم الجيش في محافظة تعز اليمنية، أن وحدات من #قوات_الشرعية نفذت منذ الساعات الأولى من صباح السبت عملية عسكرية ناجحة على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في عدة جبهات في #ريف_تعز، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 عنصرا وجرح العشرات من الميليشيات، كما تمكن خلالها من التقدم والسيطرة على العديد من المواقع الهامة والاستراتيجية في جبهات الشقب والصو و#الضباب والكدحة غرب و #جنوب_تعز.

وأوضح العقيد الحسان أن الجيش استعاد السيطرة على عدة مواقع في #جبهة_ الشقب جنوبي تعز، وتتجه المعارك نحو منطقة حبور رغم حقول الألغام التي زرعتها الميليشيات في هذه الجبهة، وتمثل عائقا كبيرا في عملية التقدم.