الكوليرا تحصد أرواح اليمنيين.. 923 وفاة و124 ألف إصابة

أعلنت الدكتورة إيلان عبدالحق وكيلة #وزارة_الصحة_اليمنية أن انتشار وباء #الكوليرا في البلاد في تسارع مخيف. وقالت إن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا⁩ ارتفع اليوم الاثنين إلى أكثر من 124 ألفا في 20 محافظة، وأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 923 حالة. ⁧

وأشارت إلى أن الرقم يتصاعد في #تعز المحاصرة إلى 9697 حالة إصابة مشتبهة في حين بلغ عدد الوفيات 76 حالة، أغلبها في مديرية شرعب الرونة.

يذكر أن الموجة الأولى من الكوليرا التي انحسرت في مارس/آذار الماضي، حصدت أرواح 103 أشخاص من إجمالي 21 ألف حالة إصابة مؤكدة في 16 #محافظة_يمنية من أصل 22، وفقاً لبيانات منظمة #الصحة_العالمية.