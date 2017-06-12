الكوليرا تحصد أرواح اليمنيين.. 923 وفاة و124 ألف إصابة

أعلنت الدكتورة إيلان عبدالحق وكيلة #وزارة_الصحة_اليمنية أن انتشار وباء #الكوليرا في البلاد في تسارع مخيف. وقالت إن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا ارتفع اليوم الاثنين إلى أكثر من 124 ألفا في 20 محافظة، وأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 923 حالة.
وأشارت إلى أن الرقم يتصاعد في #تعز المحاصرة إلى 9697 حالة إصابة مشتبهة في حين بلغ عدد الوفيات 76 حالة، أغلبها في مديرية شرعب الرونة.
يذكر أن الموجة الأولى من الكوليرا التي انحسرت في مارس/آذار الماضي، حصدت أرواح 103 أشخاص من إجمالي 21 ألف حالة إصابة مؤكدة في 16 #محافظة_يمنية من أصل 22، وفقاً لبيانات منظمة #الصحة_العالمية.