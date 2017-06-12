اليمن.. إحباط هجوم لتنظيم القاعدة في حضرموت

أحبط #الجيش_اليمني، الاثنين، هجوما لتنظيم #القاعدة كان يستهدف ثكنة عسكرية مستحدثة في وادي دوعن وسط حضرموت شرقي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري أن ثلاثة من عناصر القاعدة قتلوا في الهجوم الذي وقع بتفجير سيارتين مفخختين في حاجز أمني بالقرب من المعسكر، في حين قتل جندي يمني واحد وجرح عدد آخر من الجنود. وأضاف المصدر "جنودنا أحبطوا الهجوم وتمكنوا من تأمين المعسكر، ومازلنا نلاحق الفارين في المزارع القريبة".

إلى ذلك، قال اللواء في قوات الشرعية اليمنية، فرج البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية التي تتخذ من #حضرموت (جنوب شرق) مقراً، في تصريح لوكالة فرانس برس "تعرضت نقطة تفتيش بالقرب من معسكر عدون لهجوم من قبل عناصر من القاعدة".

وأضاف "تم إحباط الهجوم، وقتل جندي وجرح اثنان، فيما قتل ثلاثة من المهاجمين وأصيب عدد آخر". ويقع المعسكر على بعد نحو 200 كلم شمال شرق ا#لمكلا مركز محافظة #حضرموت.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعاً بين #ميليشيات_الحوثي والقوات الحكومية الشرعية، بعد أن استولى الانقلابيون على العاصمة #صنعاء في سبتمبر من العام نفسه.

واستفادت المجموعات المتطرفة، وعلى رأسها القاعدة وتنظيم #داعش من النزاع لتعزيز نفوذها، خصوصا في #جنوب_اليمن.