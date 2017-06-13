اليمن.. الانقلابيون يهددون أئمة المساجد

أصدر مكتب الأوقاف والإرشاد، الخاضع لسيطرة ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح، بمحافظة #ذمار جنوب العاصمة #صنعاء، تعميمات جديدة إلى أئمة المساجد، ألزمهم فيها بدعوة المجتمع لرفد جبهات حربهم بالمال والرجال.

وهددت الوثيقة كل من يخالف التوجيهات بأنهم سيعتبرونه من مؤيدي ما يصفونه بـ"العدوان"، في إشارة إلى #التحالف_العربي لدعم الشرعية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ ما يلزم بحق كل من لم يتجاوب من أئمة المساجد أو يلتزم بهذه التعليمات.

وحذر الانقلابيون في تعميمهم من فتح مكبرات الصوت "الميكرفون" خلال صلاة التراويح ومنع الأذان الأول لصلاة الفجر في مساجد المدينة، واستبداله بقراءة القرآن الكريم لأي مقرئ.

وتضاف هذه الجريمة إلى جرائم الميليشيات التي تحاول اختلاق فتنة طائفية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والسعي إلى تغيير عقيدة اليمنيين تحت قوة السلاح.

واقتحم المتمردون عدداً من مساجد مدينة ذمار، وصادروا كتباً ومجلدات إسلامية منها، كما اختطفوا أئمة المساجد بداية شهر رمضان المبارك في محاولة منهم لمنع صلاة التراويح، إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل المصلين.

وكان وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، قد كشف عن قيام الميليشيات باعتقال وتعذيب وقتل أكثر 600 داعية ديني وتفجير 300 مسجد ودار تحفيظ قرآن في المناطق الخاضعة لسيطرتها.