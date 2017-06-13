قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى الشعب اليمني

أرسلت المملكة العربية #السعودية قافلة محملة بالمساعدات الغذائية إلى الشعب اليمني، تحمل 100 ألف سلة غذائية، تزن السلة الواحدة منها 70 كيلوغراماً، وتشمل المواد الأساسية لتلبية متطلبات الأسر الأكثر احتياجاً في المحافظات اليمنية كافة.

وذكر مساعد المشرف العام للشؤون المالية والإدارية لمركز الملك سلمان للإغاثة، صلاح بن فهد المزروع، أن المركز يستعد لإرسال ما لا يقل عن سبع شاحنات أخرى محملة بالمواد والمستلزمات الطبية.

من جانبه، ثمّن وزير الإدارة المحلية اليمني، عبدالرقيب فتح، جهود السعودية التي وصفها بأنها سيكون لها الأثر الكبير في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.