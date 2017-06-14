اليمن.. دعوات للضغط على الانقلابيين لوقف تجنيد الأطفال

طالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية ابتهاج الكمال المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغوط على ميليشيات الحوثي وصالح لوقف استغلال و #تجنيد_الأطفال في الحرب التي تقودها ضد الشعب اليمني.

ووظفت الميليشيات #أطفال_اليمن أسوأ توظيف، فباتت الأذرع الهشة التي كانت تحلم بحمل قلم ودفتر دراسي، تئن تحت وطأة الأسلحة، ولا خيار.

وفي مناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، كشفت الوزيرة الكمال عن واقع مأساوي يعيشه #الأطفال_اليمنيون، مطالبة المجتمع الدولي العمل على وقف #تجنيد اليُفع، مشيرة إلى إحصاءات مفجعة عن استغلال الأطفال بالحرب في #اليمن بواسطة الانقلابيين.

وتتحدث أرقام المنظمات الدولية اتجار الانقلابيين بآلاف الأطفال الميليشيات حيث جندت أكثر من 1600 طفل قاصر في الحرب التي تسببت بمقتل نحو 1546 طفل وإصابة 2450 بتشوهات منذ الانقلاب.

أما الأطفال الذين تمكنوا من الإفلات من التجنيد أو القصف، وجدوا أنفسهم أسرى مناهج مؤدلجة فرضها الانقلابيون على مدارس اليمن في مناطق سيطرتهم، بغرض غسيل الأدمغة، وتهيئة جيل يمني يؤمن بأفكارهم المتطرفة، تمهيدا للزج به أيضا في حروبهم التي لا تنتهي.