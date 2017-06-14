اليمن.. ميليشيات الحوثي تتاجر بأدوية الكوليرا

تفاقم ميليشيات #الحوثي الأزمة الإنسانية في #اليمن، التي استفحلت بفعل انقلابها، عبر استغلال حتى المساعدات الإنسانية.

وأكد ناشطون أن المتمردين يحتجزون عشرات الناقلات القادمة من محافظة #مأرب والمحملة بمادة الغاز المنزلي في وقت تبيع فيه العلاجات المجانية الخاصة بـ #الكوليرا والمقدمة من المنظمات الدولية.

من جهتهم، شكا مواطنون في المحافظة من اختفاء مادة الغاز المنزلي بشكل كلي من محلات ومحطات ووكالات البيع منذ مطلع الأسبوع الحالي، حيث وصل سعر الدبة الواحدة إلى أكثر من ستة آلاف ريال في حال توفرها.

وذكر عدد من مالكي الناقلات في محافظة ذمار جنوب #صنعاء أن الميليشيات تحتجز الناقلات المحملة بالغاز المنزلي بعد رفض أصحابها دفع ما تفرضه عليهم من جبايات باهظة تتجاوز مبلغ مليون ريال على كل ناقلة حتى يتم السماح لها بدخول #ذمار.

كما فرضت هيئة مستشفى ذمار العام، الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، مبالغ مالية على المرضى والحالات المشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا.

وقالت مصادر طبية وعدد من المرضى إن القائمين على المستشفى والمعينين من قبل المتمردين يبيعون المحاليل والعلاجات المجانية الخاصة بالكوليرا للمرضى المشتبه إصابتهم به.