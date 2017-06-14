واحد من كل 200 شخص في اليمن قد يكون مصاباً بالكوليرا

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تداعيات وصول المنظومة الصحية في #اليمن إلى حافة الانهيار، تزامناً مع تفشي #الكوليرا بمعدلات غير مسبوقة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن واحداً من كل 200 شخص قد يكون مصاباً بالكوليرا في ظل إنهاك منظومة #الرعاية_الصحية العامة، وأنه يتم تسجيل أكثر من 5000 حالة اشتباه جديدة يومياً، وأن حالات الإصابة الشديدة تمثل حالياً نحو نصف إجمالي المرضى، وهو رقم يتجاوز ضعف العدد في حالات التفشي المماثلة.

وأشار #الصليب_الأحمر إلى بيانات السلطات الصحية التي تؤكد تجاوز عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها 124 ألف حالة، مع تجاوز عدد الذين لقوا حتفهم نتيجة الإصابة بالمرض 900 شخص.



يذكر أن الصليب الأحمر نقل كميات من الإمدادات الطبية على مدار الأسابيع الماضية.