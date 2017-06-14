وزير حوثي: الدفاع عن قطر دفاع عن إيران مباشرة

كشف #الوزير_الحوثي في حكومة #الانقلابيين غير المعترف بها في #صنعاء، حسن زيد، عن ما يعتقد أنها أسباب دعم #إيران لدولة #قطر، مؤكداً أن الدفاع عن قطر دفاع عن إيران مباشرة.

وقال زيد وهو من كبار السياسيين اليمنيين، الذين استماتوا على مدى سنوات طويلة في الدفاع عن الحوثيين، ويرتبط معهم عقائدياً وطائفياً، "قطر وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع إيران قبل أشهر، وبينهما حدود بحرية مشتركة على الخليج، ومن مصلحة إيران دعم قطر".

وامتدح زيد وهو وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب، ذكاء إيران في تشجيع #تركيا على أن تكون في الواجهة عسكرياً، بهدف توسيع الشقة والخلاف بين المعسكر المراد توحيده ضد إيران، وأيضاً كي لا تعزز الاتهام لإيران بأنها تريد أن تتوسع، وتلتهم دول الخليج، كما ذكر في منشوره.

وقال زيد، الذي كان أحد اللاعبين البارزين في الوساطة القطرية بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية في حروب صعدة، "الدفاع عن قطر دفاع عن إيران مباشرة".

ولفت الوزير الحوثي إلى أن تركيا مستهدفة أيضاً بالهجمة على قطر، بغرض إضعاف موقفها إقليمياً بتحويل حليف "قطر" إلى عدو، وفقاً لقوله.

ويعد حسن زيد، أمين عام حزب الحق من المقربين من حسن نصر الله زعيم ميليشيات حزب الله اللبناني، ومن أبرز المؤيدين لثورة الخميني في إيران ومشروعها التوسعي على حساب الدول العربية بغطاء مذهبي طائفي، ويلعب، بحسب معلومات مؤكدة، دوراً بارزاً منذ سنوات في علاقات الارتباط القائمة بين #ميليشيات_الحوثي وطهران وحوزاتها الشيعية في قم، وساهم بشكل كبير في التنظير والتأطير والدفاع عن الفكر الحوثي الدخيل على المجتمع اليمني.

وأخيراً كشفت وسائل إعلام يمنية أن حسن زيد، وزير الشباب والرياضة، يشرف على عدة معسكرات نسائية في العاصمة صنعاء، لتدريب مقاتلات من الأسر الحوثية على استخدام السلاح والمواجهة المسلحة، بتكليف من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.