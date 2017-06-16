مجلس الأمن يدعو إلى استئناف العملية السياسية في اليمن

شدد #مجلس_الأمن الدولي في بيان رئاسي، الخميس، على أن الصراع في اليمن لن يحل سوى باستئناف العملية السياسية على أسس القرارات الأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني، مجددا دعوته للدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، ودعمه للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وطالب مجلس الأمن ميليشيات الحوثي صالح بوقف هجماتها على السعودية.

كما دعا جميع الدول لتنفيذ حظر توريد السلاح إلى #اليمن، وحماية موانئ اليمن بما فيها #الحديدة، مشيرا إلى أنه يأخذ التهديدات التي تتعرض لها السفن في باب المندب على محمل الجد.

وحث مجلس الأمن على السماح بدخول المساعدات وحماية المرافق الطبية.

وأدان بشدة الهجوم الذي تعرض له موكب #المبعوث_الأممي في صنعاء، وطالب بالتحقيق في ملابساته.

واعتبر بيان مجلس الأمن أن تفشي وباء #الكوليرا في اليمن مؤشر على خطورة الأزمة الإنسانية، مبديا قلقه من تدهور الأوضاع الصحية وغياب الحل السياسي.