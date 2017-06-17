اليمن.. مقتل 424 طفلاً جندتهم الميليشيات في صفوفها

وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مقتل 424 طفلاً جندتهم #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح الانقلابية بالقوة للقتال في صفوفها ضد ا#لحكومة_اليمنية الشرعية و#التحالف_العربي الداعم لها بقيادة #السعودية.

وأوضح مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في التحالف، رياض الدبعي، الجمعة أن 61 طفلاً من المجندين في صفوف الانقلابيين أصيبوا بإعاقات دائمة، مشيراً إلى أنه ما زال هناك 144 طفلاً مجنداً حتى الآن في صفوف الميليشيات، ومؤكدا أن تجنيدهم يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي والنظام الأساسي لروما للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.



1529 حالة تجنيد للأطفال

وأفاد الدبعي أنه تم توثيق 1529 حالة تجنيد للأطفال من قبل الميليشيات الحوثية في عدة محافظات من مطلع العام 2016 حتى نهاية مارس 2017، وغالبيتهم في مناطق ذات نمط اجتماعي وفقير، ويتم استقطابهم دون علم أهاليهم أو الضغط على أولياء أمورهم وتهديدهم إن عارضوا عملية التجنيد.

كما أشار إلى أن الانقلابيين استخدموا مقار حكومية وأهلية وساحات عامة ومعسكرات استولوا عليها كمراكز تدريب للأطفال، داعيا إياهم إلى "تسريح كافة المجندين لديهم من الأطفال، وإغلاق مراكز التدريب ومراكز الاستقطاب، وتحمل المسؤولية، وتعويض الضرر اللاحق بالضحايا".

يذكر أن تقديرات حكومية تفيد بأن ميليشيات الانقلاب في #اليمن جندت أكثر من 10 آلاف طفل للقتال في صفوفها، لتعويض النقص المتزايد لديها من المقاتلين الذين لقوا مصرعهم أو فروا من جبهات القتال على وقع الهزائم المتوالية للانقلابيين على أيدي #الجيش_اليمني الوطني والتحالف العربي.