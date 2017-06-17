فيديو.. مصلون يمنيون يطردون خطيباً فرضه الحوثيون بالقوة

رفض مصلون في أحد مساجد حي شملان شمال غرب العاصمة اليمنية #صنعاء، محاولة #ميليشيات_الحوثي استبدال خطيب المسجد بآخر تابع لهم في صلاة الجمعة.

وأظهر فيديو تداوله ناشطون غضب المصلين من هذه الخطوة، ورفضهم للخطيب الحوثي وإجباره مع المسلحين على الخروج من المسجد.

وأفادت مواقع يمنية أن المصلين في مسجد البر بحي شملان، فوجئوا باقتحام مسلحين حوثيين المسجد لفرض خطيب بالقوة. ونقلت عن بعض السكان قولهم إن المسلحين #الحوثيين حاولوا استبدال خطيب المسجد بآخر تابع لهم، إلا أن المصلين رفضوا الاستماع له وقاموا بإخراج أفراد الميليشيات والخطيب من المسجد.

وأظهر فيديو تداوله ناشطون رفض المصلين للخطيب الحوثي وإجبار الميليشيات على الخروج من الجامع بعد احتجاج وثورة غضب عارمة.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تسعى لإحكام سيطرتها على معظم مساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم في العاصمة صنعاء.