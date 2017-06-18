أميركا: إيران تمد الحوثي بصواريخ كروز وتهدد باب المندب

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، أن #إيران ما زالت تدعم ميليشيات #الحوثي بصواريخ #كروز للتأثير في مضيق #باب_المندب وتهديد الملاحة، وفقا لقناة "العربية" السبت.

واعتبر المسؤول العسكري الأميركي أن #حرية_الملاحة في مضيقي #هرمز وباب المندب تعد من أهم القضايا الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن توفير إيران صواريخ كروز ومعدات متطورة للمتمردين الحوثيين يشكل تهديدا لممر مائي حيوي بالنسبة للتجارة العالمية، كما يعد تحديا لالتزام الولايات المتحدة بإبقاء الممرات المائية الحيوية آمنة ومفتوحة أمام حركة الملاحة الدولية.

وقال مراقبون إن الهجمات المتتالية على الناقلات التجارية وسفن المساعدات الإنسانية في منطقة باب المندب وخليج عدن في #اليمن دليل على رغبة جامحة لدى الميليشيات الانقلابية في زعزعة استقرار المنطقة والتأثير على حركة التجارة وأمن الملاحة في هذه المنطقة الحساسة من العالم.

وكانت الميليشيات واصلت تهديد الملاحة الدولية في #البحر_الأحمر ومضيق باب المندب، حيث استهدفت أخيرا سفينة مساعدات إماراتية لدى خروجها من #ميناء_المخا بعد تنفيذها مهمة إنسانية.