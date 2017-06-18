الجيش اليمني يشن هجوماً على مواقع الانقلابيين قرب ميدي

شنت وحدات من الجيش الوطني هجوماً عنيفاً على مواقع ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح بالقرب من مديرية #ميدي بمحافظة #حجة الحدودية.

وقال مصدر عسكري إن الجيش سيطر على تبتي الوادي والرعد، المطلتين على وادي حيران المحاذي لميدي، بعد معارك قتل خلالها تسعة من عناصر الانقلابيين.

وكانت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني والتحالف العربي قد أتلفت في أيار/مايو الماضي، نحو 1500 لغم في جبهة ميدي بمحافظة حجة اليمنية.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن ميليشيات الحوثي وصالح زرعت تلك الألغام متعددة الأغراض في عدد من مناطق المديرية، حيث تمت زراعتها في المزارع والطرقات، وقامت الفرق الهندسية بنزع الألغام وإتلافها.