الحكومة اليمنية ترحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن

رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الرئاسي لـ #مجلس_الأمن وترى فيه استمراراً لوحدة المجلس تجاه الأوضاع في #اليمن، رغم الملاحظات بشأن بعض النقاط الهامة في هذا البيان.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية إن البيان في مجمله إيجابي، رغم أنه لا يلبي إلا الحد الأدنى من المتطلبات في هذه المرحلة من أجل تنفيذ القرارات الدولية وعودة الأمن والسلام، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع صدور بيان أقوى مما صدر، كما شدد على ثبات المرجعيات الثلاث للسلام والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية.

كذلك رحبت الحكومة بمقترح تسليم الانقلابيين لميناء #الحديدة.