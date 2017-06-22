اليمن.. التحالف يقصف أهدافاً للميليشيات في صعدة وحجة

شنت طائرات #التحالف_العربي غارات مكثفة خلال الساعات الماضية على مواقع وأهداف وتعزيزات عسكرية لميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح في مناطق حدودية عدة بمحافظتي #صعدة و #حجة شمال غربي #اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية بأن القصف أدى إلى تدمير ثلاث عربات للانقلابيين في مديرية شدا قبالة حدود #جازان #السعودية. كما استهدفت الطائرات تحركات للميليشيات في مديرية باقم الحدودية شمال صعدة.

وكثفت المدفعية السعودية قصفها لمواقع المتمردين في مديرية غمر شمال غرب صعدة مستهدفة تحركات للميليشيات، فيما نفذت مقاتلات التحالف غارات عدة على تجمعات ومواقع الانقلابيين غرب مثلث عاهم جنوب منطقة ميدي.