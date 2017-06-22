مطالبات دولية بمواجهة الكوليرا في اليمن

دعت منظمة #أطباء_بلا_حدود المنظمات الدولية لتكثيف الجهود والمساعدات الإنسانية للتصدي لوباء #الكوليرا في #اليمن تحسباً لوقوع أمراض أخرى.

وقالت المنظمة في بيان لها على موقع #التواصل_الاجتماعي "فيسبوك"، إن الحصول على الرعاية الصحية للمرضى بات صعباً للغاية على ملايين اليمنيين.

وذكرت المنظمة أن العديد من المرافق الصحية توقفت عن العمل نتيجة عدم وجود ميزانيات تشغيلية لهذه المراكز ودفع مرتبات الموظفين المتوقفة منذ سبتمبر 2016م.

كما أفادت أن الفرق الطبية العاملة لها في اليمن، عالجت أكثر من 41 ألفا من #المصابين بوباء الكوليرا.