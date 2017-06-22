موال للمخلوع يطالب بفض التحالف مع الحوثيين

طالب القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام جناح #المخلوع_صالح عادل الشجاع بفض التحالف مع جماعة الحوثي.

واستنكر القيادي الموالي للمخلوع صالح استمرار حزبه في توفير الغطاء لممارسات #ميليشيات_الحوثيين ضد الشعب اليمني وفسادهم المستمر.

وقال الشجاع في منشور على حسابه في "فيسبوك": يبدو أن المؤتمر أصيب بفقدان الذاكرة حين ذهب إلى التحالف مع الحوثيين.

وأضاف أن #المؤتمر دفع بكل ثقله لتشكيل ما يسمى "حكومة الإنقاذ"، في إشارة إلى حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، والتي لم تنقذ سوى الحوثيين الذين يعتقلون الناس من خلال مؤسسة الداخلية ليصبح حزبنا غطاء لكل الممارسات السيئة في حق المواطن اليمني".

كما انتقد الشجاع المحيطين برئيس المؤتمر المخلوع صالح قائلاً: "على ما يبدو أن المحيطين برئيس المؤتمر قد جفت رؤوسهم عن التفكير، أو أنهم أصبحوا غير قادرين على اتخاذ القرارات الشجاعة"، مطالباً بضرورة فض التحالف مع الحوثي.

ورأى أن المؤتمر بحاجة إلى الابتعاد قليلاً عن #الحوثيين لينجز مشروع المصالحة الوطنية من منطلق الحقيقة والعدل والإنصاف والحرية، داعياً إلى التفكير في خطوات تؤسس للثقة وتبدأ من فتح المنافذ في #تعز بطريقة شجاعة وتؤسس لوقف الحرب.

واعتبر الشجاع أن أكبر تحد أمام حزبه هو السلام، لافتاً إلى أن الحوثيين لا يريدون للحرب أن تتوقف، وأكد أن الكراهية لا تعالج بالكراهية، وإنما باستخدام لغة الصفح والتسامح بدلاً من الحقد والانتقام.

واتهم القيادي الموالي لصالح زعيم المتمردين الحوثيين بالوقوف وراء الجرائم والاعتقالات ضد الشعب اليمني.