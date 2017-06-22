واشنطن: مقتل زعيم القاعدة في شبوة بغارة أميركية

أعلن الجيش الأميركي، الخميس، أنه نفذ ضربة جوية في #اليمن قتلت أبو خطاب العولقي، أمير تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بمحافظة شبوة مع اثنين من المتطرفين، في 16 من الشهر الجاري.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي، في بيان، "كان العولقي قيادياً بارزاً مسؤولاً عن تخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية ضد المدنيين".

وأضافت "كان يملك نفوذاً كبيراً في معقل تنظيم #القاعدة في جزيرة العرب الإرهابي، وكانت تربطه علاقات بكبار قادة التنظيم الآخرين، وكان ضالعاً في تخطيط وقيادة الجهود التي تستهدف تفاقم حالة الاضطراب في جنوب اليمن".

وينفذ الجيش الأميركي غارات في اليمن بواسطة طائرات دون طيار ضد التنظيم المتطرف هناك، الذي تصنفه أنه أخطر فروع التنظيم.

وكان مسؤول رفيع في أجهزة الأمن اليمنية أعلن مقتل ثلاثة من القاعدة في محافظة شبوة في 16 حزيران/يونيو في هجوم شنته طائرة أميركية من دون طيار، من دون تحديد هوياتهم.

ومنذ وصول دونالد #ترمب الى السلطة في الولايات المتحدة، تضاعفت الهجمات الأميركية ضد المتطرفين في اليمن.

وقد أعطت إدارة ترمب مزيداً من الصلاحيات للجيش الأميركي لاتخاذ قرار بشأن الضربات.