وزير في "حكومة الانقلابيين" يتهم الحوثيين بالفساد

اعترف وزير التجارة والصناعة فيما يسمى حكومة الانقلابيين، غير المعترف بها في #صنعاء بتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين والسياسات المتبعة، وانتشار #الفساد الذي يمارسه نافذون متمردون.

واتهم الوزير عبده بشر، المحسوب على #المخلوع_صالح، ما يسمى باللجان الثورية التابعة لجماعة #الحوثي بالفساد ونهب المواطنين، داعياً إلى مواجهتها.

وشن بشر، في أيار/مايو الماضي، هجوماً على ميليشيات الحوثي وممارساتها، وطالب بإلغاء اللجان الثورية والشعبية التابعة للحوثيين التي تنتشر في الوزارات والمؤسسات.

وقال بشر في رسالة وجهها إلى رئيس ما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين، صالح الصماد، إنه لا بد من رفع الظلم والتجبر وتجفيف الفساد الذي انتشر بحماية البعض، محذراً من أن الوضع من سيئ إلى أسوأ.