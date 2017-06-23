الحوثيون يحاربون الكوميديا.. ويهدرون دم فنان ساخر

أفتى "قاضٍ" حوثي في صنعاء بإهدار دم فنان كوميدي يمني ساخر، وذلك على خلفية مهاجمته للميليشيات الانقلابية، عبر برنامج كوميدي رمضاني تبثه إحدى القنوات الفضائية اليمنية.

ووصف "القاضي الحوثي" عبدالكريم بن عبدالله الشرعي الفنان اليمني الساخر محمد الأضرعي بـ"الكافر الزنديق" وأفتى بإهدار دمه على خلفية ما قال إنها "تناوله للحوثيين وللروايات الشيعية في أعماله التلفزيونية"، وخصوصاً برنامجه المسمى "غاغة"، على حد قوله.

وادعى الحوثي بأن الأضرعي "يسيء بشكل متعمد ومتكرر لآل البيت"، إلا أن ما أزعج الجماعة الانقلابية هو سخريته السياسية منهم.

وكانت وسائل إعلامية مسموعة تابعة لميليشيات الحوثي قد هاجمت بطريقة غير مباشرة برنامج "غاغة" الذي يقدمه الفنان الأضرعي، وذلك عبر استضافتها شخصيات إعلامية تبدي رأيها بخصوص برامج القنوات الأخرى المعارضة للجماعة.

يشار إلى أن الفنان الكوميدي الشعبي، محمد الأضرعي، هو من مواليد محافظة ذمار، جنوب #صنعاء، عام 1973.

وبدأ مشواره الفني مطلع تسعينيات القرن الماضي كمنشد ومن ثم اتجه إلى التمثيل الكوميدي والأغاني ذات الطابع السياسي والاجتماعي، وقد تعرض للسجن عدة مرات خلال حكم المخلوع علي عبدالله صالح، وذلك بسبب أعماله الفنية عن #الفساد في اليمن وغلاء الأسعار.

وبرز الأضرعي بقوة خلال احتجاجات 2011 ضد نظام المخلوع صالح، حيث قدم في ساحة التغيير بصنعاء عدداً من الأعمال الفنية المؤيدة للشباب المعتصمين أبرزها أغنية "ارحل".

وعقب سقوط صنعاء في 21 سبتمبر 2014 بيد الحوثيين، اضطر الأضرعي للتواري عن الأنظار، قبل أن يظهر مجدداً، في يناير 2016، بأول عمل فني ضد ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح بعنوان "جعجعة". وأتبع ذلك بعدة أغانٍ تهاجم الانقلابيين، من بينها "جرعتونا" و"الحوثي عدو الوطن".