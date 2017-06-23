خلاف الانقلابيين يصل إلى حد إهانة المخلوع

لم يعد يحتمل المتمرد #الحوثي الأعلى وجود المخلوع الأول بمناطق سيطرته في #اليمن.

وبدأ قائد اللجنة الثورية العليا للمتمردين الحوثيين، محمد علي الحوثي، حملة ساخرة ضد المخلوع صالح على فيسبوك، أهانه فيها بتاريخه قبل أن يصير رئيساً.

وتعمد الحوثي نشر صورة المخلوع ونجله قبل توليه الحكم في اليمن عام 1978، حيث يظهر بحالة رثة كما أوحى الحوثي في تعليقاته.

كما زاد إهاناته للمخلوع، واصفاً إياه بالمسكين.

ونشر على صفحته في فيسبوك صوراً توضح معاني كلمة عفاش، قائلاً إنها تطلق على من لا خير فيه.

يشار إلى أن عفاش هو الاسم، الذي يطلق على المخلوع كلقب لأسرته، أخفاه طيلة فترة حكمه.

وتأتي تصريحات الحوثي في ظل تبادل للاتهامات والخلافات بين طرفي الانقلاب. وأساس الأزمة مطالبة أنصار المخلوع بحل اللجان الثورية التابعة للحوثيين، والتي تسيطر على الوزارات والمؤسسات الحكومية وتفرض فيها بدلات مالية على المواطنين.