ولي العهد يقدم 66.7 مليون دولار لمكافحة الكوليرا باليمن

وجه الأمير #محمد_بن_سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم 66.7 مليون دولار استجابة منه لنداء منظمة الصحة العالمية ونداء منظمة #اليونيسيف لمكافحة وباء #الكوليرا، ودعم المياه والإصحاح البيئي في #اليمن للتخلص من مسببات وباء الكوليرا وفق الآليات المعمول بها في المركز.

أوضح ذلك المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وناشد المستشار #الأمم_المتحدة والمجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام كل من يعيق العمل الإنساني في اليمن، كما طالب معاليه المنظمات المعنية بسرعة تنفيذ برامجها لإنقاذ الشعب اليمني الشقيق.