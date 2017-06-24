اليمن.. لجنة للتحقيق بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان

أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، قراراً بتشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات #حقوق_الإنسان في المناطق المحررة.

وتضم اللجنة ستة أعضاء، هم: القاضي جمال عمر وزير العدل رئيساً لها، ووكيل وزارة حقوق الإنسان عضواً ومقرراً، كما ضمت اللجنة أيضاً الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع #الأمن العام، وممثلون عن النيابة العامة وجهازي الأمن القومي والأمن السياسي.

وتقوم اللجنة بالنظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان، ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص، على أن ترفع تقريرها إلى #رئيس_الوزراء_اليمني خلال مدة 15 يوماً.