قيادي حوثي يهاجم "ميليشياته" ويتهمها بالفساد

شنَّ القيادي في ميليشيات #الحوثي، محمد البخيتي، هجوماً على الحوثيين واتهمهم بـ #الفساد وإقصاء الآخرين، داعياً إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان.

وقال عضو المجلس السياسي للحوثيين، في صفحته على فيسبوك، إن سلطة المال هي الحاكمة لدى الجهات الأمنية والنيابية وبقية المؤسسات، مشيراً إلى أن هناك شخصيات في مؤسسات الدولة تعرضت للإقصاء في عهد الحوثيين.

وكشف البخيتي أن القيادات الحوثية في مؤسسات الدولة تتسم بعقلية ضيقة ولديها نزعة شللية في صنعاء، موضحاً أن الميليشيات أضاعت فرصة ذهبية لإصلاح الوضع عند دخولها صنعاء، حيث سلمت مقاليد الأمور إلى أشخاص غير مؤهلين.