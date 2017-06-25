اليمن.. قتلى في اشتباكات مع الحوثيين بصلاة العيد

قوبلت ميليشيات #الحوثي برفض شعبي في بعض مصليات العيد في محافظتي #عمران و #شبوه اليمنيتين بعد محاولة فرض خطباء تابعين لجماعة الحوثي الطائفية، وترديد شعار الجماعة المسمى بالصرخة أثناء #خطبة #صلاة_العيد .

وفي #محافظة_عمران، قتل 4 أشخاص وجرح 3 آخرون، إثر إطلاق نار على خلفية ترديد عناصر حوثية للصرخة.

وذكر شهود عيان أن 4 أشخاص قتلوا وجرح ثلاثة آخرون، بسبب نزاع دار بين المصلين عقب صلاة العيد في جامع الغارب بمنطقة جزيان التابعة لمديرية #شهارة أحد معاقل الحوثيين في المحافظة.

وفي محافظة #شبوة وسط #اليمن، غادر أهالي مدينة العليا مصلى العيد بعد فرض الميليشيات الحوثية خطيباً حوثياً.

وقال مصدر محلي "إن الأهالي غادروا مصلى المطار في مدينة العليا بمديرية بيحان، بعد أن قام مشرف الميليشيات المدعو أبو نايف بصعود المنبر لأداء خطبة العيد".

وأوضح المصدر أن المغادرة جاءت بمثابة الرفض الشعبي لتواجد الميليشيات في مدينة بيحان، ومحاولة فرض فكرها وتواجدها بالقوة. كما غادر الأهالي مصليات العيد في منطقة موقس والنقوب بعد فرض الميليشيات خطباء من الميليشيات.