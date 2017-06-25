كارثة الكوليرا تحلّ بأكثر من 200 ألف يمني

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في أحدث إحصائيات لها مساء السبت، أن عدد الإصابات المشتبهة بمرض #الكوليرا في 20 محافظة يمنية تجاوز مئتي ألف حالة.



وقالت المنظمة في تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن "عدد الوفيات بالمرض ارتفع إلى 1310 بزيادة 54 حالة وفاة تم تسجيلها خلال يوم واحد".





وكانت المنظمة أعلنت مساء الجمعة الماضية أن عدد الوفيات بلغ 1256، ما يعني وفاة 54 حالة إضافية خلال يوم واحد فقط.

وتتصدر محافظة حجة، شمال غرب البلاد، قائمة المحافظات الأكثر تضرراً من الوباء تليها محافظة إب ثم محافظتي الحديدة وصنعاء وجميعها تقع تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية إضافة إلى محافظة تعز جنوب غرب #اليمن وهي منطقة نزاع ومواجهات مسلحة متواصلة بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح التي تفرض حصاراً خانقاً على المحافظة منذ أكثر من عامين، وتقصف عشوائياً أحياء المدينة وقرى المواطنين في ريف المحافظة.