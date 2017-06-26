القيادة اليمنية تثمن تقدّم قواتها في صرواح بمأرب

أشاد نائب رئيس الشرعية في #اليمن الفريق علي محسن صالح بالانتصارات التي حققتها #قوات_التحالف في المخدرة وصرواح خلال الأيام الثلاثة الماضية مشيراً إلى العمليات النوعية في #مأرب التي أدت إلى مصرع قياديين في جماعة الحوثي والمخلوع صالح، وقال إنها حاسمة في المعركة ضد الانقلابيين.

فيما تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء احمد حسان جبران المناطق المحررة والخطوط الأمامية بجبهة #صرواح بمحافظة مأرب، إلى جانب المخدرة والضيق والملتقى المناطق التي حررها الجيش الوطني خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وكانت قوات التحالف قد استطاعت عبر عمليتين نوعيتين من استهداف قياديين في صفوف #ميليشيات_الحوثي وهما حسين قاسم السقاف ومحمد الشامي، بالإضافة أنها تمكنت من أسر 9 مرافقين.

فيما تمكنت مقاتلات التحالف من استهداف مقر لقيادات الحوثي إلى جانب 10 غارات على تعزيزات كانت في طريقها للانقلابيين في المخدرة أسفرت عن مصرع 10 عناصر من الانقلابيين وإصابة 15 آخرين.