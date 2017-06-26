اليمن.. "العربية" تلتقي أول "كوماندوس داعم للشرعية"

في لقاء حصري أجرى مراسل "العربية" في اليمن مقابلة مع أول مجموعة #كوماندوس_داعمة_للشرعية في #صرواح اليمنية. وتحدث أحد عناصر هذه المجموعة عن العملية النوعية التي نفذت الأحد، حيث انغمست تلك المجموعة في عمق منطقة تتواجد فيها ميليشيات الحوثي، وتمكنت من اعتقال عدد من عناصر الميليشيات وقتل آخرين، وذلك بالتنسيق مع التحالف العربي واستخباراته.

وكانت عمليتان نوعيتان نفذتا الأحد والسبت في اليمن، وتم من خلالهما إلحاق خسائر بشرية وعسكرية في صفوف الانقلابيين في #مأرب.

وقد تم في العملية الأولى قتل القائد في ميليشيات الحوثي العميد حسين قاسم #السقاق، قائد اللواء 312 إلى جانب تسعة من مرافقيه. وتمكنت قوات التحالف العربي من أسر تسعة عناصر من الانقلابيين، أبرزهم القيادي محمد الشامي ومراسل قناة "المسيرة" عبدالقادر محمد صالح.

أما العملية الثانية فقادها سرب من مقاتلات #التحالف واستهدفت مقراً تجتمع فيه القيادات الحوثية، كان بينهم القيادي في جبهة صرواح ناصر الزعبلي، كما لقي 12 من الانقلابيين مصرعهم في غارة السبت، فيما أصيب 15 آخرون في اشتباكات وغارات جوية استهدفت الميليشيات في صرواح.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 10 غارات على تعزيزات كانت في طريقها للانقلابيين في #المخدرة، أسفرت عن مصرع 10 عناصر من الانقلابيين، وإصابة 15 آخرين.