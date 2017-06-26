ولد الشيخ: يجب تقديم التنازلات من أجل سلام وخير اليمن

أعرب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن أمله في أن يلهم عيد الفطر السياسيين في #اليمن على "تقديم التنازلات واتخاذ القرارات التي تحمل الخير للوطن".

وفي تهنئة مقتضبة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، قال ولد الشيخ أمس الأحد: "أحر وأصدق التمنيات لليمنيين واليمنيات، وكلنا أمل أن يلهم هذا العيد المسؤولين السياسيين على اتخاذ القرارات وتقديم التنازلات التي تحمل الخير والسلام للوطن والمواطن".

وتزامن تصريح #ولد_الشيخ أحمد، مع تصعيد عسكري كبير بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي و #المخلوع_صالح في أول أيام العيد.

فقد تمكنت قوات #التحالف_العربي لدعم الشرعية في #اليمن، الأحد، من تنفيذ عملية استخباراتية نوعية، باستهداف مقر اجتماع لقيادات حوثية بارزة في #مأرب.

وأفادت مصادر محلية أن الاجتماع كان يضم عدداً كبيراً من القادة البارزين في الميليشيات الانقلابية، بينهم #مبارك_المشن القيادي الحوثي وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي للانقلابيين والمسؤول عن جبهة #صرواح، بالإضافة إلى ناصر الزعبلي، وهو أحد قادة الحوثيين البارزين.

إلى ذلك، قال مصدر عسكري إن قوات الشرعية مدعومة بقوات التحالف العربي تمكنت من السيطرة على مواقع ذات أهمية استراتيجية أبرزها منطقة المخدرة والجبال المطلة على سوق صرواح من الجهة الشمالية الغربية.

وتكبدت " #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وسط فرار ما تبقى من العناصر التابعة للمليشيات، نتيجة ضراوة المعارك التي دارت على هذه الجبهة".