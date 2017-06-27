قوات الشرعية تصد هجومين للانقلابيين بتعز وتكبدهم خسائر

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، من صد هجوم للميليشيات الانقلابية في منطقة #الرويس شمال #المخاء غرب تعز، وذلك بعد اشتباكات عنيفة تمكن على إثرها الجيش من إجبار الانقلابيين على التراجع، حسب ما أكدته مصادر عسكرية.

وفي سياق متصل، شهدت مديرية #مقبنة غرب #تعز مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وعناصر الميليشيات الانقلابية من جهة أخرى، بعد محاولة عناصر من الميليشيات التسلل إلى مواقع الجيش والمقاومة. وتمكن الجيش الوطني من صد المتسللين وتكبيدهم خسائر كبير في الأرواح والعتاد.

من جهة أخرى، شنت الميليشيات الانقلابية في شرق تعز قصفاً عنيفاً وعشوائياً بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية في حي صالة وثعبات والجحملية وحي المحافظة وحوض الإشراف شرق المدينة.

كما أكد مصدر من الجيش الوطني في شرق المدينة أن مدفعية الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من استهداف دبابة للميليشيات في #تبة_السلال وتدميرها، حيث كانت الميليشيات تستخدمها لقصف الأحياء السكنية شرق ووسط تعز.