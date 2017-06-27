هل يتباطأ وباء الكوليرا في اليمن؟

أعلنت منظمة #الصحة_العالمية، الثلاثاء، أن وباء #الكوليرا، الذي يضرب #اليمن وأدى إلى مصرع 1400 شخص في شهرين، يبدي مؤشرات تباطؤ نسبي مع انخفاض نسبة الوفيات إلى النصف.

وتسبب الوباء في وفاة 1400 شخص على الأقل فيما سجلت حوالي 219 ألف حالة مشبوهة في اليمن، وفق الوكالة الأممية.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين الانقلابيين وقوات الشرعية.

وتسببت الحرب بانهيار البنى التحتية الطبية والصحية في البلاد.

وتراجعت نسبة الوفيات بسبب المرض من 1.7% في مطلع أيار/مايو الماضي إلى 0.6% حالياً، وفق ما أعلن مستشار منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ في اليمن، أحمد زويتن.

وعزا زويتن هذا الانخفاض الطفيف إلى تدخل طارئ من عمال الإنقاذ.

كما تراجع عدد الحالات المسجلة في الأيام الأخيرة إلى 39 ألفاً الأسبوع الفائت مقابل متوسط 41 ألفاً في الأسابيع السابقة، لكن زويتن أشار إلى أن انخفاض الأرقام قد يعود لتراجع عدد البلاغات تزامناً مع عيد الفطر، لافتاً إلى أن عدد الإصابات الإجمالي قد يعاود الارتفاع إلى الضعفين قبل القضاء على الوباء.

وأنذرت الأمم المتحدة بأن عدد الإصابات مرشح لتجاوز 300 ألف حالة في اليمن حتى أيلول/سبتمبر.

وسبق أن حذرت في نهاية أيار/مايو من انهيار اليمن حيث يواجه 17 مليون شخص نقصاً في الغذاء، بينهم 7 ملايين على حافة المجاعة في بلد يعتمد إلى حد كبير على استيراد غذائه.