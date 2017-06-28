بالسيطرة على صرواح تصبح مأرب بأكملها تحت مظلة الشرعية

سيطر اللواء 62 مشاة ميكا على أجزاء واسعة من جبل مرثد المطل على مديرية #صرواح، وسط توقعات باستكمال السيطرة عليه خلال الساعات المقبلة، بدعم من قوات #التحالف_العربي.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش الوطني، مسنوداً بالتحالف، يخوض معارك عنيفة مع ميليشيات #الحوثي و #صالح لاستكمال السيطرة على جبل مرثد الذي باستكمال السيطرة عليه يكون الجيش قد سيطر نارياً على خط #صنعاء صرواح، وقطع خطوط الإمداد على الميليشيات في جبل هيلان. وتأتي معركة استعادة جبل مرثد بعد أيام من استعادة الجيش الوطني منطقة المخدرة بالكامل.

يشار إلى أن مع سيطرة الجيش اليمني على صرواح تصبح محافظة #مأرب بأكمها تحت مظلة الشرعية.

وتتمتع صرواح، الواقعة غرب المحافظة، بأهمية استراتيجية كبيرة بجبهة تمتد لنحو 70 كلم تضم سلسلة جبلية كبيرة مطلة على مدينة مأرب دأب الحوثيون على استخدامها لتنسيق وشن هجمات صاروخية.

كما تضم مأرب مطاراً ومستودعات أسلحة وذخيرة تعزز قدرات الميليشيات القتالية.

وبالإضافة للميليشيات كانت تضم صرواح ألوية تابعة للمخلوع صالح. يذكر أن السيطرة على صرواح من شأنها أيضاً أن تقطع خطوط إمداد الحوثيين من صنعاء نحو مأرب، لكن لعل إحدى أبرز نتائج السيطرة على صرواح تتمثل بقدرة الشرعية على استخدامها كرأس جسر للتقدم نحو العاصمة صنعاء التي تبعد عنها 130 كلم شرقاً وتتيح للجيش الوطني تطويق صنعاء من تخومها الجنوبية.