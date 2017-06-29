التحالف يعترض صاروخاً باليستياً في مأرب

اعترضت دفاعات #قوات_التحالف العربي لدعم الشرعية في #اليمن صاروخاً باليستياً في سماء #مأرب أطلقته #ميليشيات_الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله #صالح، صباح الخميس، حيث تم تدميره من دون وقوع ضحايا.

وإلى ذلك، لقي 3 قياديين من ميليشيات الحوثي مصرعهم الأربعاء، على رأسهم مسؤول الإمداد الملقب بـ "أبو حمزة" في معارك #صرواح .

ويأتي هذا فيما تتواصل المواجهات على أشدها بين قوات الشرعية والانقلابيين في مناطق غرب محافظة مأرب، فقد أفادت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على الطريق الإسفلتي الرابط بين مديرية صرواح في محافظة مأرب و #مديرية_خولان بمحافظة #صنعاء .

وفرضت #قوات_الجيش والمقاومة كامل سيطرتها على الطريق الرئيسي وتقترب من قطع إمدادات ميليشيات الحوثي وصالح بشكل تام عن جيوبها المتبقية في منطقة جبل هيلان.