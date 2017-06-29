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مقتل 3 جنود يمنيين بينهم ضابط بهجوم مسلح

المصدر: دبي – العربية.نت
عناصر من الجيش اليمني - توضيحية
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قُتل ثلاثة عسكريين يمنيين، بينهم ضابط، في هجوم استهدفهم في محافظة حضرموت (جنوب شرق) وشنه مسلحون يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم #القاعدة، كما أفاد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر طالباً عدم نشر اسمه "قتل ثلاثة عسكريين بينهم ضابط برتبة رائد من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى الأربعاء في مديرية القطن بمحافظة #حضرموت برصاص مسلحين مجهولين".

وأضاف أن "المسلحين الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة اعترضوا الجنود وأطلقوا نحوهم النار قبل أن يتمكنوا من الفرار إلى جهة غير معروفة".

وكثفت #الولايات_المتحدة هجماتها الجوية على تنظيم القاعدة في اليمن منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة في كانون الثاني/يناير الماضي.

كلمات دالّة

#القاعدة, #حضرموت, #الولايات المتحدة

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