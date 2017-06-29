هادي يعين محافظين جدداً لشبوة وحضرموت وسقطرى

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور #هادي، الأربعاء، قرارات بتعيين محافظين جدد لشبوة وحضرموت وسقطرى.

كما أصدر قرارين بتعيين اللواء الركن صالح قايد الزنداني نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، واللواء الركن ناصر عبدالله ناصر رويس رئيساً لهيئة العمليات في القوات المسلحة.

وقالت وكالة سبأ اليمنية الرسمية، إنه صدر الأربعاء قرار جمهوري بتعيين اللواء فرج سالمين البحسني محافظاً لحضرموت خلفا للواء احمد سعيد بن بريك، مع احتفاظ البحسني بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومقرها مدينة سيؤون عاصمة وادي حضرموت،.

وكذلك "صدر القرار الجمهوري بتعيين علي بن راشد الحارثي محافظاً لشبوة، خلفا لأحمد لملس ". كما صدر قرار جمهوري بتعيين أحمد عبدالله علي السقطري محافظاً لسقطرى، خلفا لسالم السقطري.

يذكر أن المحافظين الثلاثة المقالين أعضاء في #المجلس_الانتقالي_الجنوبي الذي يصنف معارضاً للرئيس هادي.