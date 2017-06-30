الأحمر من مأرب: الشرعية ستدخل صنعاء قريباً

في كلمة ألقاها أمام قادة الجيش في محافظة #مأرب، الخميس، قال نائب الرئيس اليمني #علي_محسن_الأحمر، إن الشرعية ستكون قريباً في #صنعاء بفضل تضحيات اليمنيين ودول #التحالف_العربي.

وشدد الأحمر على مزيد من الجهد والتلاحم مع قوات الجيش الوطني والاصطفاف الوطني لتمكين اليمنيين كما قال من التخلص من داء الانقلاب والطائفية والولاء لإيران، ولاستكمال تحرير ما تبقى من المحافظات.

إلى ذلك، أشاد بالانتصارات الجديدة للجيش الوطني والمقاومة في #صرواح وبقية الجبهات، معبراً عن الشكر لدول التحالف بقيادة #السعودية و #الإمارات على وقوفها إلى جوار الشرعية ومساندتها المستمرة للشرعية في كل الجبهات.

وتأتي زيارة الأحمر لمأرب وتصريحاته، بعدما حقق #الجيش_اليمني تقدماً ميدانياً على عدة مواقع في جبل النصيب الأحمر الاستراتيجي والمطل على مركز مديرية صرواح غرب مـأرب، والذي يبعد نحو ثمانين كيلومترا عن تخوم صنعاء.

كما أفادت مصادر ميادنية بأن الجيش الوطني وبدعم كبير من التحالف العربي تمكن من استعادة السيطرة على الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب الذي كان يشكل خط إمداد رئيسيا للميليشيات. كذلك ذكرت المصادر أن الميليشيات تكبدت خسائر مادية كبيرة، فضلاً عن مقتل عدد من مقاتليها بينهم المشرف الميداني في صرواح سلطان السقاف الذي لقي مصرعه في المعارك مع عدد من مرافقيه.