أطفال يروون للعربية: هكذا استخدمتنا ميليشيات الحوثي

في أحدث حلقات مسلسل استغلال الأطفال في #اليمن من قبل #الميليشيات_الحوثية التقت قناة "العربية" أطفالاً من ذوي الاحتياجات الخاصة اختطفتهم الميليشيات الحوثية واستخدمتهم دروعاً بشرية.

قصص هؤلاء الأطفال الصغار مؤلمة، ومن بينها قصة عباس. ذلك الطفل الذي فقد إحدى ذراعيه في سنوات عمره الأولى، وتعرض للاختطاف من قبل الميليشيات، ليشكل مع أطفال آخرين درعاً بشرياً للميليشيات.

ولا تختلف قصة عباس عن عشرات الأطفال الآخرين، الذين انتهكت حقوقهم بشكل يومي على أيدي عناصر الميليشيات في اليمن.

ويبقى الأخطر أن أكبر هؤلاء الأطفال لا يتجاوز عمره سن الخامسة عشرة، معظمهم تعرض للاختطاف والتجنيد الإجباري.

يذكر أن العديد من التقارير الحقوقية السابقة كانت تحدثت عن انتهاكات جسيمة ترتكب من قبل ميليشيات الحوثي منها الإخفاء القسري والتعذيب في السجون، وموت العشرات من السجناء تحت التعذيب. كما تحدث ناشطون عن سجون سرية في صنعاء لا يعرف كم عدد المعتقلين والمخفيين فيها.