اليمن.. صد هجوم في صرواح والسيطرة على مأرب وشيكة

صد الجيش الوطني اليمني، الجمعة، هجوماً معاكساً للميليشيات على جبهة صرواح. وتمكن بدعم طيران #التحالف_العربي من السيطرة على موقع النصيب الأحمر الاستراتيجي وأجزاء كبيرة من طريق صرواح - صنعاء.

يذكر أن صرواح الواقعة غرب مأرب هي مدخل الجيش اليمني للعاصمة صنعاء، واستعادتها تعني أن مأرب ستصبح أول محافظة في شمال اليمن محررة بالكامل.

وفي كل الأحوال تشير التطورات الميدانية إلى أنه لم يتبق الكثير لاستعادة مأرب بالكامل، لا سيما بعد بسط الجيش الوطني السيطرة على منطقة النصيب الأحمر، فيما كبد الميليشيات خسائر بعد أن حاولت استعادة مواقع استراتيجية كانت الشرعية تقدمت إليها.

وإذا كانت عين الجيش اليمني على مأرب، إلا أنها ليست غافلة عن جبهات #شبوة و #الجوف و #تعز، إلى حين البدء بالمعركة الأكبر في صنعاء.

ففي محافظة الحديدة، نفذت المقاومة الشعبية ثلاث عمليات نوعية استهدفت عناصر الميليشيات في إقليم تهامة. وفي #تعز قتلت غارات التحالف قياديين حوثيين بينهم طه الكبسي ونزار الأخفش